Кавазашвили: Виторию могут снять в любой момент. За него бьются только молодые

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об игре «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«Спартак» очень часто теряет мяч и сегодня был не так опасен в атаке. Мирзов вообще в игру не попал. Его не надо было выпускать. Соболев тоже не похож на себя. После чемпионата Европы он не показывает должного уровня.
Виторию могут снять в любой момент. Нынешнее руководство «Спартака» не умеет думать наперёд. Никто не понимает, какие последствия могут быть после определённых решений. Я сегодня не уверен ни в одном решении руководства.
С командой происходят нехорошие вещи. Посторонние люди вмешиваются в клуб. Футболисты не уверены в своём будущем. Какой тренер будет тренировать их завтра, останутся ли они в команде. В «Спартаке» нет коллектива и нет уверенности. За Виторию бьются только молодые ребята. Они верят в него», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 21 августа 2021
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