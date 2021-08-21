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«Брайтон» уверенно обыграл «Уотфорд»

«Брайтон» уверенно обыграл «Уотфорд»
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В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Уотфорд». Встреча проходила в Брайтоне на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Главным арбитром встречи был Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьёй был Джон Брукс.

Видео гола Шейна Даффи.

На 10-й минуте полузащитник «Брайтона» Гросс выполнил подачу с углового, Шейн Даффи высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч от перекладины влетел в ворота «Уотфорда».

Видео гола Ниля Мопе.

На 41-й минуте «Брайтон» укрепил преимущество. Трост-Эконг ошибся, сделав слишком слабую передачу на Клеверли. Биссума совершил перехват и отдал пас в штрафную на Мопе, который пробил в верхний угол ворот.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Даффи – 10'   2:0 Мопе – 41'
Комментарии
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