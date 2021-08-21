Азмуном заинтересовался «Фенербахче»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции, сообщает Aspor.

Руководство «Фенербахче» ищет усиление атаки после травмы форварда Сердара Дурсуна, который недавно перешёл в команду. Конкурентом «Фенера» в борьбе за Азмуна может стать «Аталанта».

Сообщалось, что в переходе иранца заинтересован французский футбольный клуб «Лион». Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн.



Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.