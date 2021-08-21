«Байер» разгромил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, Лунёв остался в запасе

В Леверкузене завершился очередной матч 2-го тура Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 4:0.

Уже на 3-й минуте голкипер «Боруссии» Ян Зоммер отправил мяч в собственные ворота. На 8-й минуте Патрик Шик удвоил преимущество «Байера». Ещё два мяча хозяева забили после перерыва. На 55-й минуте Мусса Диаби забил третий мяч, а точку поставил Надим Амири.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв начал матч на скамейке запасных, на поле он так и не вышел.

«Байер» набрал четыре очка и вышел на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия», набрав одно очко в двух турах, находится на 16-м месте. В следующем туре «Байер» сыграет с «Аугсбургом», а «Боруссия» отправится в гости к ФК «Унион Берлин».