Шварц: «Динамо» могло забить «Уралу» намного больше

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча с «Уралом» (1:0).

«На протяжении всего матча мы владели как территориальным, так и игровым преимуществом. Красная карточка игрока «Урала» ещё больше его укрепила. Мы создали много моментов и полностью контролировали ход матча. Нам не хватило только второго мяча, чтобы немного успокоить игру. Я рад, что мы не дали «Уралу» создать голевые моменты у наших ворот и провели сухой матч. Я счастлив победе и трём набранным очкам.



Мы могли сегодня забить намного больше. Наверное, где-то удача была не на нашей стороне — мы попадали в штангу и перекладины. Нужно отдать должное и вратарю «Урала», который здорово себя проявил. Реализация — это то, над чем мы ещё можем поработать и улучшить в своей игре.



Существуют ли методы тренировки реализации? Конечно, это можно тренировать. Но чтобы реализовывать моменты, нужно их создавать, и в этом мы сегодня преуспели. Каждую неделю мы работаем над этим компонентом и улучшаем его. При реализации много факторов играют свою роль — это и хладнокровие, и мастерство, и удача», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».