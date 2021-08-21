«Гранада» и «Валенсия» сыграли вничью. Черышева заменили за 20 секунд до конца

В матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес». Главным арбитром встречи был Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименеси и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервным судьёй был Хуан Антонио Кампос Салинас.

На 16-й минуте матча полузащитник хозяев Карлос Бакка вывел нападающего Луиса Суареса один на один с вратарём. Суарес уверенно реализовал момент.

Видео гола Суареса.

На 88-й минуте «Валенсия» сравняла счёт. Карлос Солер реализовал пенальти, отправив мяч в левый от себя угол.

В прошлом сезоне «Валенсия» в 38 матчах чемпионата Испании одержала 10 побед, потерпела 15 поражений и 13 раз сыграла вничью. Суммарно команда набрала 43 очка. «Гранада» закончила прошлый сезон на 9-й строчке. Клуб одержал 13 побед, семь раз сыграл вничью и 18 раз проиграл в чемпионате Испании.