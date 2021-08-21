Карло Анчелотти: игрок, способный работать на благо других, — это звезда с трофеями

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти рассказал об атмосфере в команде.
«Меня не волнует, что произойдёт до закрытия трансферного окна. Сейчас у нас хороший сильный состав. Я рад, что могу работать с этими ребятами, я сосредоточен на деле. Естественно, в раздевалке о трансферах не говорят. Наша команда думает о подготовке к играм, о создании хорошей атмосферы. Эта команда способна бороться за любые трофеи. У нас есть по-настоящему большие звёзды, я не стану их перечислять. В числе лучших наших игроков, например, Куртуа, Карвахаль, Начо, Алаба, Бензема, Бэйл, Азар. Состав полон звёзд, они должны работать вместе. Звезда, играющая сама по себе, — просто звезда. Игрок, способный работать на благо других, — это звезда с трофеями», — приводит слова Анчелотти ESPN.
- 21 августа 2021
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