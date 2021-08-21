Шварц — об амбициях «Динамо»: сейчас мы не говорим о еврокубках

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча с «Уралом» (1:0) ответил на вопрос об амбициях бело-голубых.

«Есть ли у команды амбиции попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов? Сейчас мы не забегаем вперёд и не говорим о еврокубках. Нам важно поступательно двигаться вперёд. Завтра нас ждёт восстановительная тренировка, после чего начнём подготовку к дерби с «Локомотивом», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Встреча «Урал» — «Динамо» проходила в Екатеринбурге и закончилась победой гостей с минимальным счётом, единственный мяч ещё на 19-й минуте забил Константин Тюкавин. Вскоре после этого «Урал» ещё и остался в меньшинстве. Эрик Бикфалви получил две жёлтые карточки в течение двух минут.