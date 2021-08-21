Шварц — об амбициях «Динамо»: сейчас мы не говорим о еврокубках
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча с «Уралом» (1:0) ответил на вопрос об амбициях бело-голубых.
«Есть ли у команды амбиции попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов? Сейчас мы не забегаем вперёд и не говорим о еврокубках. Нам важно поступательно двигаться вперёд. Завтра нас ждёт восстановительная тренировка, после чего начнём подготовку к дерби с «Локомотивом», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
Встреча «Урал» — «Динамо» проходила в Екатеринбурге и закончилась победой гостей с минимальным счётом, единственный мяч ещё на 19-й минуте забил Константин Тюкавин. Вскоре после этого «Урал» ещё и остался в меньшинстве. Эрик Бикфалви получил две жёлтые карточки в течение двух минут.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:28
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:16
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:44
Партнерский контент