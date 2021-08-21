Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» вырвала победу у «Торино», Миранчук вышел на 57-й минуте

«Аталанта» вырвала победу у «Торино», Миранчук вышел на 57-й минуте
Комментарии

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Торино» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 2:1.

На 6-й минуте матча первый гол забил форвард «Аталанты» Луис Мурьель, ему ассистировал полузащитник Йосип Иличич. На 79-й минуте нападающий туринцев Андреа Белотти забил невероятный мяч после передачи Кароля Линетты. После удара Белотти из-за штрафной мяч попал в защитника и по сложной траектории свалился под перекладину. Победный гол в добавленное время забил Роберто Пикколи, расстреляв голкипера с пары метров после передачи Марио Пашалича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 57-й минуте, заменив Иличича.

По итогам прошлого сезона «Аталанта» набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (37) оказался на 17-м месте.

Италия - Серия А. 1-й тур
21 августа 2021, суббота. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Мурьель – 6'   1:1 Белотти – 79'   1:2 Пикколи – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021