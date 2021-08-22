Мартин Брейтуэйт промахнулся по воротам «Атлетика» с пяти метров

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Мартин Брейтуэйт на 6-й минуте промахнулся по воротам «Атлетика» с пяти метров в матче 2-го тура Ла Лиги.
Видео промаха Мартина Брейтуэйта.
Форвард, оказавшись в центре штрафной без опеки защитников, не смог направить мяч в створ ворот и пробил существенно выше каркаса.
В данный момент матч продолжается. Счёт встречи — 1:0. Гол забил защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Напомним, в составе сине-гранатовых в прошлом сезоне в 29 матчах Ла Лиги датский форвард забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ранее главный тренер каталонцев Рональд Куман после матча с «Реалом Сосьедад» заявил, что Брейтуэйт является примером для других игроков команды, и назвал его профессионалом.
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