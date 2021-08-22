«Атлетик» — «Барселона»: Иньиго Мартинес забил гол в ворота гостей
Поделиться
Защитник футбольного клуба «Атлетик» Иньиго Мартинес забил гол в ворота «Барселоны» в игре второго тура Ла Лиги.
Девятый угловой басков стал голевым. Муньяин от флажка закрутил мяч в штрафную, где Мартинес здорово выпрыгнул и головой пробил под самую штангу.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ему ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).
Комментарии
- 22 августа 2021
-
00:51
-
00:35
-
00:35
-
00:28
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:04
- 21 августа 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:28
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:32
Партнерский контент