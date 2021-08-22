«Атлетик» — «Барселона»: Иньиго Мартинес забил гол в ворота гостей

Защитник футбольного клуба «Атлетик» Иньиго Мартинес забил гол в ворота «Барселоны» в игре второго тура Ла Лиги.

Девятый угловой басков стал голевым. Муньяин от флажка закрутил мяч в штрафную, где Мартинес здорово выпрыгнул и головой пробил под самую штангу.

Видео гола Иньиго Мартинеса.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогают ему ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).