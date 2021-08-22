«Шахтёр» разгромил «Черноморец» и возглавил УПЛ
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В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» разгромил одесский «Черноморец». Встреча проходила на стадионе «Черноморец» в Одессе и завершилась со счётом 3:0.
На 13-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Черноморца» Богдан Белошевский. На 34-й минуте хавбек «Шахтёра» Георгий Судаков открыл счёт, ему ассистировал Михаил Мудрик. Алан Патрик забил второй гол донецкой команды, голевую передачу отдал Ефим Конопля. В добавленное время Манор Соломон довёл счёт до разгромного, автором результативного паса снова стал Мудрик.
«Шахтёр» в пяти матчах набрал 12 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. «Черноморец» (3) находится на 13-м месте. У киевского «Динамо» (10) есть матч в запасе.
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