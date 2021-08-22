Жозе Моуринью: «Рома» — великий клуб, но он долго ничего не выигрывал

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от нового сезона. Португалец призвал болельщиков запастись терпением, прежде чем у римлян появятся первые успехи.
«Рома» — великий клуб. По этому показателю он соответствует другим клубам, в которых я работал. Но отличается природа проекта. Когда я приходил в «Челси», «Интер» или «Реал», проект был очевиден — побеждать с первого дня. Но «Рома» находится в другой ситуации, команда долго ничего не выигрывала. В прошлом сезоне «Рома» финишировала в 29 очках от чемпиона и в 16 очках от команды, занявшей четвёртое место.
У меня нет права оказывать давление на руководство, чтобы мы покупали ещё больше игроков. Я должен работать с теми, кто у нас в команде. Но у нас ещё есть время, чтобы поработать на трансферном рынке», — цитирует Моуринью AS.
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