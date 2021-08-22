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Гасперини: «Аталанта» в матче с «Торино» совершенно не заслужила победу

Гасперини: «Аталанта» в матче с «Торино» совершенно не заслужила победу
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:1).

«Эти три очка очень важны. Но это была игра, в которой мы совершенно не заслужили победу. «Торино» был в лучшем состоянии, чем мы, — не только физически, но и морально.

Нельзя отрицать, что сегодня вечером мы увидели команду более подготовленную, чем мы. Мы ставим цели, это заложено в нашей ДНК, но нам нужно было играть лучше. Даже в физическом плане они легко превосходили нас», — цитирует Гасперини Tuttosport.

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Торино» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 2:1. Победный гол бергамаски забили в добавленное время.

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