Мануэль Пеллегрини назвал позором футбол в Ла Лиге
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча с «Кадисом» (1:1) в чемпионате Испании раскритиковал футбол в Ла Лиге.
«Мы должны приложить усилия вместе с судьями, тренерами и игроками, чтобы Ла Лига не была таким позором, потому что на собрании судей они сказали нам, что это самая медленная лига в Европе. Люди хотят посмотреть шоу, а мы им его не даём. Много времени тратится впустую, больше всего симуляций — это позор. Есть шоу, о котором мы должны позаботиться. Люди платят деньги за билет», — приводит слова Пеллегрини Goal.
Напомним, в первом туре «Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1). В следующем туре команде предстоит провести матч с «Реалом». Встреча состоится 28 августа, начало – 23:00 мск.
Новость по теме«Бетис» и «Кадис» не смогли выявить победителя в матче Примеры
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