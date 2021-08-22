Игроки «Химок» в оригинальных майках поздравили Черевченко с днём рождения

Футбольный клуб «Химки» в своих соцсетях оригинально поздравили главного тренера Игоря Черевченко с днем рождения. 21 августа российскому специалисту исполнилось 47 лет.
Игроки вышли на разминку в майках с надписью «The Boss» и изображением главного тренера. Также пресс-служба клуба добавила к публикации в соцсетях специальный тег — #BestCoachInTheWorld.
Видео можно посмотреть в аккаунте клуба «Химки» в «Инстаграме».
Свой следующий матч подмосковный клуб проведёт в воскресенье на своем поле против «Рубина». Начало — в 20:00 мск.
После четырёх матчей химчане имею в своём активе 4 очка. В прошлом туре «Химки» на выезде уступили «Сочи» со счётом 0:3. Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Ранее он работал в тульском «Арсенале», «Балтике» и «Локомотиве».
- 22 августа 2021
-
06:49
-
06:22
-
05:48
-
05:25
-
04:37
-
04:16
-
02:18
-
01:52
-
01:19
-
00:59
-
00:51
-
00:35
-
00:35
-
00:28
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:04
- 21 августа 2021
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:28
-
21:24