Игроки «Химок» в оригинальных майках поздравили Черевченко с днём рождения

Футбольный клуб «Химки» в своих соцсетях оригинально поздравили главного тренера Игоря Черевченко с днем рождения. 21 августа российскому специалисту исполнилось 47 лет.

Игроки вышли на разминку в майках с надписью «The Boss» и изображением главного тренера. Также пресс-служба клуба добавила к публикации в соцсетях специальный тег — #BestCoachInTheWorld.

Видео можно посмотреть в аккаунте клуба «Химки» в «Инстаграме».

Свой следующий матч подмосковный клуб проведёт в воскресенье на своем поле против «Рубина». Начало — в 20:00 мск.

После четырёх матчей химчане имею в своём активе 4 очка. В прошлом туре «Химки» на выезде уступили «Сочи» со счётом 0:3. Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Ранее он работал в тульском «Арсенале», «Балтике» и «Локомотиве».