«Фиорентина» отклонила предложение «Атлетико» по Влаховичу и продлит контракт с игроком

«Фиорентина» отклонила предложение мадридского «Атлетико» по своему сербскому форварду Душану Влаховичу и собирается предложить игроку новый 5-летний контракт. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо хочет продлить соглашение с футболистом до 2026 года с зарплатой в € 4 млн в год.

Ранее стало известно, что «Атлетико» достиг принципиальной договорённости о контракте с игроком. При этом соглашение с «Фиорентиной» по игроку не найдено до сих пор. «Матрасники» готовы выложить за игрока € 75 млн, но итальянский клуб не желает продавать сербского форварда.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.