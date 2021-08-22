«Кальяри» ведёт переговоры об аренде защитника «Ювентуса» Дрэгушина

«Кальяри» ведёт переговоры с «Ювентусом» об аренде румынского защитника Раду Дрэгушина. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
В прошлом сезоне чемпионата Италии 19-летний защитник провёл за «Ювентус» один матч, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста, являющегося воспитанником туринского клуба, рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.
В минувшем сезоне «Ювентус» с 78 очками занял четвёртое место в Серии А, пропустив вперёд «Аталанту», «Милан» и «Интер». «Кальяри» в минувшем сезоне с 37 очками занял 16-е место, остановившись в 4 очках от зоны вылета.
В новом сезоне первый матч чемпионата Италии «Кальяри» проведёт 23 августа со «Специей», а «Ювентус» 22 августа первый матч нового чемпионата сыграет на выезде с «Удинезе».
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