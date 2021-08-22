Победа ЦСКА, ничьи «Спартака» и «Зенита», Рублёв в финале в Цинциннати. Главное к утру

В чемпионате России по футболу ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», а «Зенит» – с «Уфой», российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл соотечественника Даниила Медведева. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гол 19-летнего Яковлева помог ЦСКА обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

2. «Спартак» упустил победу в матче с тульским «Арсеналом».

3. «Зенит» упустил победу над «Уфой».

4. Рублёв впервые за карьеру обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати.

5. «Динамо» обыграло «Урал» и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.

6. Лионель Месси ведёт переговоры с «Интер Майами».

7. «Манчестер Сити» обыграл «Норвич» со счётом 5:0.

8. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

9. «Крылья Советов» обыграли «Сочи», одержав первую победу после возвращения в РПЛ.

10. Пакьяо проиграл Угасу в поединке за титул WBA Super.

11. Сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай во втором туре группового этапа ЧМ.

12. Азмуном заинтересовался «Фенербахче».

13. Каннонье победил Гастелума в главном бою UFC Вегас 34.

14. «Аталанта» вырвала победу у «Торино», Миранчук вышел на 57-й минуте.