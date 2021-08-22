Ковач — о поражении в матче с «Лансом»: худшая игра «Монако» в сезоне

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (0:2).



«Это был худший матч «Монако» в сезоне. Опасных моментов было не так много. Это напоминает мне некоторые встречи прошлого сезона. Мы не должны сдаваться. Это был не лучший день для «Монако». Нужно вернуться к основам, работать над настроем, сохранять страсть и бороться друг за друга. Этого нам не хватало в матче с «Лансом». Чтобы сохранить уровень результативности, которого мы достигли в прошлом сезоне, нужно больше работать, ведь теперь соперники больше знают о нас. Чтобы добиться успеха, придётся упорнее работать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

«Монако» в трёх матчах набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1. «Ланс» (5) — на четвёртом месте.