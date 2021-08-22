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Игорь Осинькин прокомментировал первую победу «Крыльев Советов» в сезоне

Игорь Осинькин прокомментировал первую победу «Крыльев Советов» в сезоне
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Оскинькин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась победой самарцев со счётом 1:0. Это – первая победа «Крыльев» в нынешнем сезоне.

«Нам нужны были очки, мы максимально мотивированы были на эту встречу. Понимали, что дома, при своих болельщиках, которых сейчас стали немного больше допускать, мы можем их набирать. Как могли, мы настроились, подготовились, и, считаю, что хоть и очень тяжёлый, но неплохой матч со своей стороны мы провели.

Мы понимали, что команда «Сочи» сыграла больше, чем мы. Но уже был определённый выдох после игры с «Партизаном». Учитывая ту ротацию, которую они проводят, а у них есть такая возможность, их состав был достаточно квалифицированный, близкий к оптимальному. В любой момент такой состав мог быть основным и никто бы не задумался. Травмы могли быть. Одна-две. Наверное, в командах такое есть всегда. Я понимаю, что накапливается усталость, много матчей. Но мы отталкивались от себя», — цитирует Осинькина пресс-служба самарцев.

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