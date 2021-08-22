Женская команда ЦСКА проиграла кипрскому «Аполлону» в матче отбора Лиги чемпионов

В финальном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд кипрский «Аполлон» встречался с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Цирион» в Лимасоле (Кипр) и завершилась победой «Аполлона» со счётом 2:1.



На 32-й минуте встречи счёт открыла футболистка московского ЦСКА Юлия Мясникова. Через 7 минут нападающая «Аполлона» Кристина Фрида сравняла счёт. На 66-й минуте победный гол за кипрский клуб забила английская футболистка Кэти Джейн Локвуд.



Таким образом, «Аполлон» стал победителем мини-турнира в группе 6 и выиграл единственную путёвку в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 среди женских команд. Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится сегодня, 22 августа.

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