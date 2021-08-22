«Локомотив» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Локомотив» — «Краснодар». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва).

«Локомотив» в четырёх матчах набрал 8 очков, москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в четырёх турах набрал 9 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.

Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.