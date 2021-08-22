«Локомотив» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск
Поделиться
Сегодня, 22 августа, состоится матч «Локомотив» — «Краснодар». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва).
«Локомотив» в четырёх матчах набрал 8 очков, москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в четырёх турах набрал 9 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.
Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
14:27
-
14:27
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:32
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:26
-
12:23
-
12:01
-
11:32
-
11:28
-
11:10
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:11
-
09:53
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
07:49
-
07:06
-
06:49
-
06:22
-
05:48
-
05:25
Партнерский контент