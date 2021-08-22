Жерар Пике получил повреждение икроножной мышцы в матче Примеры с «Атлетиком»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 2-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (1:1), сообщает пресс-служба каталонского клуба.
На 30-й минуте встречи Пике не смог подняться с газона из-за проблем с ногой. Через минуту защитник был заменён, вместе него на поле вышел уругвайский футболист Рональд Араухо. Позже у Пике было выявлено повреждение икроножной мышцы левой ноги. В ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).
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