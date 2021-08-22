«Нижний Новгород» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Нижний Новгород» — «Ростов». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург).

«Ростов» в четырёх матчах набрал 1 очко. Южане занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» в четырёх турах набрал 7 очков, команда занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.