Яковлев — о голе в матче с «Ахматом»: Чалов отдал шикарный пас, оставалось только замкнуть

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев прокомментировал своё выступление в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Напомним, 19-летний форвард открыл счёт в этой встрече.



«Было немного неожиданно, что мне дали так много игрового времени. Я, конечно, хотел выйти, ждал этого. Но не думал, что получу столько времени. Спасибо за доверие! Что тренер сказал перед выходом? Ничего особенного: играть спокойно, без суеты, не волноваться.



Все в ЦСКА похвалили, подбодрили, поздравили с первым голом. Федю Чалова сразу поблагодарил, шикарный пас, мне оставалось только замкнуть. Очень приятно было слышать, как скандируют мою фамилию, спасибо большое фанатам. Не знаю, как это чувство описать, но было круто.



Что касается борьбы за позицию в ЦСКА, молодому игроку нужна конкуренция, чтобы расти. Это хорошо. Матч с «Зенитом»? Конечно, сделаем всё возможное для победы. Постараемся увезти из Санкт-Петербурга три очка. Посмотрим», — сказал Яковлев в интервью пресс-службе ЦСКА.

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