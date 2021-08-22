Экс-форвард «Спартака» Шмаров назвал причину проблем красно-белых

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о неудачной игре команды в нынешнем сезоне. Шмаров возложил вину на футболистов, которые не выкладываются на 100%.

«Как говорил Станислав Черчесов: «Мы им всё дали, а они не могут выполнить этого». О чём это может говорить? Только о том, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Винить можно только футболистов, которые не могут взять три очка.

Последние выступления связаны с тем, что на предсезонном турнире футболисты находились в одной форме, а сейчас находятся в совершенно иной», — цитирует Шмарова «РБК-Спорт».

Накануне, 21 августа, «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 5-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 1:1.