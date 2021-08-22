«Химки» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 22 августа, состоится матч «Химки» — «Рубин». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный).
«Химки» в четырёх турах набрали четыре очка. Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» после четырёх туров занимает третье место, набрав 10 очков. В случае победы казанцы выйдут в лидеры турнира.
Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.
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