«Химки» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Химки» — «Рубин». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Адлан Хатуев (Грозный).

«Химки» в четырёх турах набрали четыре очка. Подмосковный клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» после четырёх туров занимает третье место, набрав 10 очков. В случае победы казанцы выйдут в лидеры турнира.

Лидером соревнований является «Динамо». Москвичи в пяти турах набрали 12 очков.