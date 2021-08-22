Агент Лахтер: Иван Игнатьев — очень наглый и высокомерный тип. Трепло, каких поискать

Известный футбольный агент Деннис Лахтер высказался о нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве.

«Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи. Думаю, Игнатьев закончил, для меня это очевидно. Очень наглый и высокомерный тип. При этом прочитал в своей жизни две книжки, букварь и синюю, но кто-то ему рассказал, что он большой футболист, а он поверил.

Да и трепло, каких поискать. В мае 2019 года у меня было предложение по Игнатьеву в Серии А, клуб попросил встретиться с футболистом и переговорить о возможном трансфере. Прилетел в Краснодар, договорился о встрече, через 15 минут после назначенного времени звонок: «Не смогу сегодня приехать — тренировка». Спрашиваю, как тренировка, если мы договорились о встрече? «Вот неожиданно поставили».



Меняю билет, остаюсь в Краснодаре ещё на сутки, договорились на 10 утра. В 9:29 сообщение: «Доброе утро! Поставили две тренировки, поэтому сегодня тоже не смогу встретиться. Приношу извинения». Звоню ребятам в «Краснодар», мне говорят, что у них сегодня вообще выходной… Прошло два года, где Серия А и где Игнатьев. Мне не нравится, как ведёт себя «Краснодар», но ещё меньше нравится, как сопляки, которых нашли где-то в Красноярском крае, привели в чувство, столько в них вложили и сделали из них футболистов, потом начинают рассказывать, сколько они должны получать», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».