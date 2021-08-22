Ежов — о матче с «Сочи»: важно, что наконец-то «Крылья Советов» взяли три очка

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Рад, что мы наконец-то одержали первую победу. Она была долгожданной для нас и для болельщиков. Не так важно, что я стал лучшим игроком встречи. Важно, что наконец-то три очка взяли. Мы знали, что физически игра будет очень тяжёлой, потому что «Сочи» играет в пять защитников. Это не для всех удобная схема. Тем более, погодные условия больше подходили для отдыха, а не для футбола. Было сложно, но ребята до конца выкладывались.



Я больше игрок атаки, мне нравится это. Но в этом матче тренер сказал, что нужно побольше поработать в обороне. Как сказали, так и сделал. Ничего страшного в этом не вижу. «Уфа» и «Сочи» — абсолютно разные команды. Будем стараться и в следующем матче показывать активный атакующий футбол, если получится. Самое главное — победить», — сказал Ежов в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».

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