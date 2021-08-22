ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, сообщает BBC.



По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и крайне тревожной.



Напомним, 15 августа боевики радикального движения, запрещённого в РФ, вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.