Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана
Комментарии

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, сообщает BBC.

По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и крайне тревожной.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения, запрещённого в РФ, вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.

Новость по теме
«Это просто кошмар». Экс-капитан женской сборной Афганистана – о смене власти в стране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021