ФИФА обратилась к ряду стран с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, сообщает BBC.
По информации источника, девушки опасаются за свои жизни после смены власти в стране. В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и крайне тревожной.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения, запрещённого в РФ, вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска.
Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал рассказала об ужасах, с которыми встречаются женщины после смены власти в стране.
- 22 августа 2021
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