Президент «Баварии» — о том, что Алаба поцеловал эмблему «Реала»: меня это удивило

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на поведение защитника Давида Алабы на презентации в качестве игрока «Реала». Напомним, австрийский футболист поцеловал эмблему мадридского клуба.



«Меня это немного удивило», — приводит слова Хайнера Bild.



Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

Напомним, Алаба уже дебютировал в составе «Реала» в матче 1-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (4:1).