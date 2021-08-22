Тюкавин: приятно смотреть в таблицу и видеть «Динамо» на первом месте

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Напомним, форвард стал автором единственного гола встречи.
«Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не стоит на этом зацикливаться. У нас есть ещё одна игра до перерыва. Обязательно будем готовиться сейчас к ней.
Наша дружба с Захаряном влияет на наше взаимодействие на поле. В моменте с голом мы пошли в прессинг на чужой половине поля. Хорошо отобрали мяч. Арсен выдал отличный пас вперёд. Оставалось только забить. В матче с «Уралом» не удалось много забить. Одного гола хватило для победы, это радует. В следующем матче, значит, забьём эти моменты.
Рыков очень плотно играет, мы это знали. Мне скинули разбор его игры. Разобрали, как он действует против нападающих. Я просмотрел и старался чуть отваливаться от него, не прилипать. Что касается болельщиков, конечно, 25 наших фанатов было слышно. Было приятно, что наши болельщики приехали и раскупили все гостевые билеты. Мы всегда чувствуем их поддержку», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».
- 22 августа 2021
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