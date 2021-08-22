«Арсенал» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Арсенал» — «Челси». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни из Ланкашира. Помогать ему будут Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Дэвид Кут.
«Челси» в матче 1-го тура разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. «Арсенал» довольно неожиданно столкнулся с проблемами во встрече с новичком АПЛ, «Брентфордом». Матч лондонских клубов завершился победой «Брентфорда» со счётом 2:0. После этого многие эксперты жёстко раскритиковали «Арсенал».
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