Найнгголана лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости
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Полузащитника «Антверпена» Раджу Найнгголана лишили водительских прав на 15 дней, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, 33-летний бельгийский футболист нарушил правила дорожного движения, проехав на своём автомобиле по центру Антверпена со скоростью более 100 км/ч. Сообщается, что Найнгголан был остановлен местными полицейскими и прошёл тест, который выявил наличие алкоголя в крови. За нарушения Найнгголан был лишён водительских прав сроком на 15 суток.
Напомним, 10 августа Найнгголан покинул миланский «Интер». В сезоне-2020/2021 бельгийский хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды и хотел продолжить карьеру там, однако 15 августа стало известно о заключении контракта между Найнгголаном и «Антверпеном».
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