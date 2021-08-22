Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Найнгголана лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости

Найнгголана лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости
Комментарии

Полузащитника «Антверпена» Раджу Найнгголана лишили водительских прав на 15 дней, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, 33-летний бельгийский футболист нарушил правила дорожного движения, проехав на своём автомобиле по центру Антверпена со скоростью более 100 км/ч. Сообщается, что Найнгголан был остановлен местными полицейскими и прошёл тест, который выявил наличие алкоголя в крови. За нарушения Найнгголан был лишён водительских прав сроком на 15 суток.

Напомним, 10 августа Найнгголан покинул миланский «Интер». В сезоне-2020/2021 бельгийский хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды и хотел продолжить карьеру там, однако 15 августа стало известно о заключении контракта между Найнгголаном и «Антверпеном».

Новость по теме
Раджа Найнгголан: руководство «Кальяри» предало меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021