«Локомотив» — «Краснодар»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:46
-
14:27
-
14:27
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:32
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:26
-
12:23
-
12:01
-
11:32
-
11:28
-
11:10
-
10:48
-
10:38
-
10:32
-
10:11
-
09:53
-
09:43
Партнерский контент