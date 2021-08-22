«Кьево» прекратил существование

Итальянский клуб «Кьево» де-факто прекратил существование, сообщает Gazzetta dello Sport. Веронцы не смогли подать заявку на участие в турнире Серии D. 24 августа истекает дедлайн подачи документов.

Федеральный суд исключил «Кьево» из Серии B за финансовые нарушения. В итоге команде предстояло подниматься с низов.

Бывший капитан команды Серхио Пеллиссье пытался найти покупателя клубу. Он собрал инвесторов, готовых вложиться в «Кьево». Но планы экс-футболиста так и не реализовались. Теперь «Кьево», по всей видимости, будет расформирован.

«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», — написал Пеллиссье в своём «инстаграме».

«Кьево» в сезоне 2007/2008 стал победителем Серии B. В 2001 году команда впервые сыграла в Серии А и с ходу заняла 5-е место в турнирной таблице. После этого успеха команда выступала в еврокубках, но особых успехов не добилась.