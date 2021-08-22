«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: Кейн начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Килман, Коуди, Сес, Марсал, Моуриньо, Невеш, Тринкан, Хименес, Траоре.
Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Силва, Гиббз-Уайт, Дендонкер, Кандл, Маркес, Кэмпбелл.
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Скипп, Алли, Лукас, Бергвейн, Сон.
Запасные: Голлини, Доэрти, Дэвис, Сесеньон, Уинкс, Ло Чельсо, Хиль, Кейн, Скарлетт.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Помогать ему будут Даниэл Кук и Марк Перри. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
- 22 августа 2021
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