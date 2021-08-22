Президент «Баварии»: Холанд — отличный игрок, но у нас есть лучший футболист мира

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал информацию о возможном трансфере норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.
«В составе «Баварии» играет лучший футболист мира — Роберт Левандовски. Он будет с нами ещё два года и, надеюсь, это сотрудничество продлится. Холанд — отличный футболист, он доказывает это в каждом матче. Но мы очень довольны Робертом. Я вполне могу представить продление контракта с ним, но пока говорить об этом слишком рано», — приводит слова Хайнера Bild.
Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежского форварда со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 40 матчах за «Боруссию», забил 40 голов и отдал 11 результативных передач.
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