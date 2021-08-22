Возможный новичок «Локомотива» Бека-Бека присутствует на матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека присутствует на «РЖД Арене», где сегодня, 22 августа, состоится матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар», сообщает корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что Бека-Бека перейдёт в «Локомотив». Накануне, 21 августа, он прилетел в Москву.

По данным французского издания, клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учёта бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.