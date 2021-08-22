Глава «Баварии» — о трансферах «ПСЖ»: пытаюсь понять, как это соотносится с правилами ФФП
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о трансферной политике «Пари Сен-Жермен».
«Я всё пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «Пари Сен-Жермен» сейчас обновляет состав, мы внимательно следим за тем, как это может согласовываться с правилами УЕФА. Мы придерживаемся принципов организации, поэтому ожидаем, что другие клубы будет поступать так же.
Я не тороплюсь судить о делах «ПСЖ», но трансферная политика этого клуба поражает. Дело не в комиссиях за трансферы, а в зарплатах. Я слышал, что Лионель Месси будет зарабатывать € 40 млн чистыми, то есть € 80 млн с учётом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», — приводит слова Хайнера Bild.
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