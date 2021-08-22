Кейн начал матч на скамейке запасных в АПЛ впервые с декабря 2018 года

Нападающий Гарри Кейн не попал в стартовый состав на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур». В последний раз такое случалось в декабре 2018 года. Тогда в выездной встрече с «Лестер Сити» «шпоры» одержали победу со счётом 2:0, а Гарри Кейн появился на поле на 74-й минуте, заменив Сон Хын Мина.



Напомним, в эти минуты на стадионе «Молине» — домашней арене «Вулверхэмптона» — проходит матч между «волками» и «шпорами». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт на 9-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Он реализовал пенальти, назначенный за фол на себе.



В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет 29 августа дома с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм Хотспур», в свою очередь, примет «Уотфорд».