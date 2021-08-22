Кейн начал матч на скамейке запасных в АПЛ впервые с декабря 2018 года

Нападающий Гарри Кейн не попал в стартовый состав на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур». В последний раз такое случалось в декабре 2018 года. Тогда в выездной встрече с «Лестер Сити» «шпоры» одержали победу со счётом 2:0, а Гарри Кейн появился на поле на 74-й минуте, заменив Сон Хын Мина.
Напомним, в эти минуты на стадионе «Молине» — домашней арене «Вулверхэмптона» — проходит матч между «волками» и «шпорами». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт на 9-й минуте открыл полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Он реализовал пенальти, назначенный за фол на себе.
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет 29 августа дома с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм Хотспур», в свою очередь, примет «Уотфорд».
- 22 августа 2021
-
17:32
-
17:24
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:52
-
15:39
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:46
-
14:27
-
14:27
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:32
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:44