«Нижний Новгород» — «Ростов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Ростова» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Ростов».
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Ткачук, Балай, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Могилевец, Берковский, Сулейманов, Косарев.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Норманн, Хасимото, Альмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лангович, Мухин, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.
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