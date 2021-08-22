«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в игре с «Саутгемптоном»
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Сегодня, 22 августа, на стадионе «Сент-Мэри» в рамках второго тура английской Премьер-лиги «святые» встречаются с «красными дьяволами». Счёт в матче был открыт на 30-й минуте благодаря автоголу Фреда.
На 55-й минуте усилиями Мэйсона Гринвуда «Манчестер Юнайтед» восстановил равенство на табло.
Напомним, нынешний розыгрыш АПЛ «Саутгемптон» начал с поражения. «Эвертон» дома обыграл «святых» со счётом 3:1. «МЮ», в свою очередь, в стартовой игре сезона разгромил «Лидс Юнайтед» — 5:1.
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» сыграет 28 августа на выезде. Его соперником станет «Ньюкасл Юнайтед». Противостоять «Манчестер Юнайтед» будет «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на стадионе «Молине» 29 августа.
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