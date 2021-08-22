Тикнизян: Жемалетдинов сейчас лучший в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в перерыве матча 5-го тура РПЛ c «Краснодаром» (2:0, идёт второй тайм) назвал лучшего игрока железнодорожников в последнее время.

«Рифат набрал великолепную форму. Это видно и по тренировкам, и по игре. Несомненно, Рифат сейчас лучший в команде», — сказал Тикнизян в эфире Loko TV.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар». Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов оформил дубль. Оба гола форвард забил после передачи Рифата Жемалетдинова.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва).



«Локомотив» в четырёх матчах набрал 8 очков, москвичи занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в четырёх турах набрал 9 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.