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«Локомотив» — «Краснодар»: «быки» сократили отставание до одного гола

«Локомотив» — «Краснодар»: «быки» сократили отставание до одного гола
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В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».

На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание своей команды на табло до одного гола.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва).

«Локомотив» в четырёх матчах набрал 8 очков, москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» в четырёх турах набрал 9 очков. Южане находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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