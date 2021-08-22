«Арсенал» и «Челси» объявили составы на центральный матч 2-го тура АПЛ

Стали известны составы «Арсенала» и «Челси» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.



Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».



«Арсенал»: Лено, Тирни, Мари, Холдинг, Седрик, Сака, Джака, Локонга, Смит, Мартинелли, Пепе.



Запасные: Рамсдейл, Тавареш, Чемберс, Колашинац, Эльнени, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Балогун, Нелсон.



«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Лукаку.



Запасные: Аррисабалага, Чилуэлл, Зума, Силва, Чалоба, Канте, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Помогать ему будут Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Дэвид Кут.