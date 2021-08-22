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«Арсенал» и «Челси» объявили составы на центральный матч 2-го тура АПЛ

«Арсенал» и «Челси» объявили составы на центральный матч 2-го тура АПЛ
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Стали известны составы «Арсенала» и «Челси» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»: Лено, Тирни, Мари, Холдинг, Седрик, Сака, Джака, Локонга, Смит, Мартинелли, Пепе.

Запасные: Рамсдейл, Тавареш, Чемберс, Колашинац, Эльнени, Мэйтленд-Найлз, Обамеянг, Балогун, Нелсон.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Чилуэлл, Зума, Силва, Чалоба, Канте, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Помогать ему будут Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Дэвид Кут.

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