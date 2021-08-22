Поль Погба оформил пятую голевую передачу в двух турах АПЛ

Французскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба покорилось уникальное достижение. Он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось записать на свой счёт пять результативных передач в первых двух играх в сезоне.

Напомним, в стартовом туре нынешнего розыгрыша АПЛ Погба оформил покер из голевых передач, а «Манчестер Юнайтед» разгромил на своём поле «Лидс Юнайтед» со счётом 5:1. Француз дважды ассистировал Бруну Фернандешу и по разу — Фреду и Мэйсону Гринвуду.

В эти минуты на стадионе «Сент-Мэри» проходит матч второго тура «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», на табло 1:1. В первом тайме «святые» вышли вперёд благодаря автоголу Фреда, однако на 55-й минуте с передачи Погба счёт в матче сравнял Мэйсон Гринвуд.