«Бордо» Петковича сыграл вничью с «Анже» и занимает 15-е место в Лиге 1
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В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Бордо» сыграл вничью с «Анже». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 1:1.
На 10-й минуте счёт открыл нападающий жирондинцев Секу Мара, ему ассистировал Рикарду Мангаш. В конце первого тайма защитник «Анже» Ромен Тома забил ответный мяч, голевую передачу отдал Анжело Фюльжини.
«Бордо» в первых трёх матчах нового сезона набрал 2 очка и занимает 15-е место в таблице Лиги 1. «Анже» (7) находится на втором месте. Напомним, перед началом нового сезона «Бордо» возглавил главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.
Франция - Лига 1. 3-й тур
22 августа 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
1 : 1
Анже
Анже
1:0 Мара – 10' 1:1 Тома – 38'
Результаты других матчей Лиги 1:
«Мец» — «Реймс» — 1:1
«Монпелье» — «Лорьян» — 3:1
«Страсбур» — «Труа» — 1:1
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