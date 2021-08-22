«Бордо» Петковича сыграл вничью с «Анже» и занимает 15-е место в Лиге 1

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Бордо» сыграл вничью с «Анже». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась со счётом 1:1.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий жирондинцев Секу Мара, ему ассистировал Рикарду Мангаш. В конце первого тайма защитник «Анже» Ромен Тома забил ответный мяч, голевую передачу отдал Анжело Фюльжини.

«Бордо» в первых трёх матчах нового сезона набрал 2 очка и занимает 15-е место в таблице Лиги 1. «Анже» (7) находится на втором месте. Напомним, перед началом нового сезона «Бордо» возглавил главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Мец» — «Реймс» — 1:1

«Монпелье» — «Лорьян» — 3:1

«Страсбур» — «Труа» — 1:1