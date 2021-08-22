«Тоттенхэм Хотспур» одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном»
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В матче второго тура английской Премьер-лиги «шпоры» встречались с «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «Молине» — домашней арене «волков».
Счёт был открыт на 9-й минуте. За фол вратаря хозяев Жозе де Са на полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли был назначен пенальти. 11-метровый успешно реализовал сам Алли. В оставшееся время зрители голов не увидели.
Таким образом, после двух туров «Тоттенхэм Хотспур» расположился на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 6 очков. Столько же баллов у «Ливерпуля» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Вулверхэмптон» находится внизу турнирной таблицы, не набрав ни одного очка.
В следующем туре АПЛ «Вулвз» сыграет 29 августа дома с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм Хотспур», в свою очередь, примет «Уотфорд».
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